شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تلقي سفارة المملكة في كوريا طلب مساعدة من مواطنين بخصوص إعصار هايشن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت سفارة خادم الحرمين في كوريا الجنوبية أنه لم يردها أي طلب مساعدة من أي مواطن أو بلاغ من الجهات الرسمية بشأن تعرض أحد المواطنين لحادث عرضي بسبب إعصار هايشن.

وأضافت السفارة أنها تتواصل مع الجهات الرسمية المحلية الكورية بشكل دوري ومستمر لمعرفة التوقعات المسبقة للطقس، لإشعار المواطنين الموجودين في جمهورية كوريا، وفقا لما نشرته " عكاظ ".

ودعت السفارة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الساحلية والتنبيه عليهم بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات الرسمية المحلية، مشيرة:" تقوم السفارة بالتواصل مع الملحقية الثقافية لدى سيئول لإخطارهم بالتنبهات والتحذيرات ليتسنى لهم تنبيه جميع الطلبة المبتعثين ".