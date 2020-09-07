شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يروي معاناته بسبب حادث مروري ليكون عبرة لأقرانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى شاب تفاصيل حادث مروري ، تسبب في بتر قدميه الإثنتين، موضحا أنه يهدف بنشر هذا المقطع أن يكون عبرة لأقرانه.

وأوضح الشاب ويدعى ماجد العتيبي إنه عندما وقع له الحادث كان يقود سيارته عائداً إلى منزله ويسير بسرعة 180 كلم في الساعة لأجل أن يصل في وقت مبكر، غير أنه لم يصل إلى المنزل إلا بعد شهرين ونصف.

وكشف الفيديو جانباً من معاناته بعد تعرضه للإعاقة، حيث بات يستخدم أطراف صناعية، مبيناً أنها تسبب له آلاما وجروحا، كما أنها تحتاج لصيانة دورية وشحن مستمر، مضيفاً: "معطيكم ربي أرجلاً طبيعية فحافظوا عليها.