شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مركبات مخالفة تقف على رصيف المشاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق الإعلامي خالد العرابي الحارثي، مقطع فيديو لبعض المخالفات التي لاحظها إثناء ممارسته الرياضة

وقال الحارثي تعليقا على الفيديو "أثناء ممارستي لرياضة المشي لاحظت عدد من المركبات تقف على رصيف المشاة دون رادع، وذلك في منظر غير حضاري.

وأظهر مقطع الفيديو، المركبات المخالفة التي إصطفت على رصيف المشاة على الجانبين.