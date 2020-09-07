شكرا لمتابعة خبر عن صدور أحكام نهائية بحق 8 متهمين مدانين بمقتل خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، عن صدور أحكام نهائية تجاه ثمانية من المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠
وأوضحت النيابة العامة، أن هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.
وقضت الأحكام بالسجن ٢٠ عامًا على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم، وثلاثه من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم؛ فيما بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
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