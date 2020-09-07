شكرا لمتابعة خبر عن مكة تواصل تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدد حالات 67 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 768 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 886 حالة تعافي، و26 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4107 حالة وفاة.