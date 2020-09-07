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الإمارات تكشف عن شعارها للاحتفال باليوم الوطني السعودي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإمارات، عن الشعار الرسمي لمشاركتها في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ90، واستخدام وسم "معًا أبدًا " .

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عن اعتماد الشعار الرسمي؛ تعزيزًا لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

يذكر أن المملكة ستحتفل باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر الجاري وهو تاريخ إصدار المرسوم الملكي من الملك عبدالعزيز " رحمه الله " والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية .

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