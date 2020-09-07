شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العيسى» عن الرسوم المسيئة للرسول: تصرف مشين ضد مليار و800 مليون مسلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، اليوم الاثنين، عن استياءه من إعادة الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" نشر الرسوم المسيئة للرسول ﷺ.

وأكد الدكتور محمد العيسى، أن ذلك يعد تصرفًا مشينًا ضد مليار و800 مليون مسلم؛ مضيفًا: " إننا على يقين من أن الشعب الفرنسي ضد ثقافة الكراهية، وازدراء الآخرين ورموز التاريخ الديني والإنساني، أيًا كانت القناعة تجاه هذه الرموز ".

وأشار "العيسى" إلى أن تصرف البعض لا يعمم على الآخرين، وأي تصرف استفزازي يجب أن تفوت الفرصة عليه، لأنه يراهن على شيء واحد وهو وقوفنا عنده لنعطيه الاعتبار والأهمية؛ فيما قال أن العنف والإرهاب في ديننا جريمة ونحن ضده أيا كانت أسبابه ويجب أن يعلم كل كاره أن المسلمين أكبر من أن يستفزهم هذا الأسلوب المشين والمرفوض.