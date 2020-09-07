سبب إطلاق لقب “صاحبة الهجرتين” على فاطمة ابنة الشيخ محمد بن عبدالوهاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت دارة الملك عبدالعزيز سبب إطلاق لقب “صاحبة الهجرتين” على فاطمة ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أوضحت دارة الملك عبدالعزيز سبب إطلاق لقب “صاحبة الهجرتين” على فاطمة ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وذكرت أن فاطمة عرفت بالعفة وحبها لطلب العلم ونشره في عهد الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية. وأضافت أنها هاجرت إلى رأس الخيمة بعد سقوط الدولة السعودية الأولى في عام 1233هـ، ثم هاجرت إلى عُمان بعد هجوم البريطانيين على القواسم التابعين للدولة السعودية الأولى، ذلك لقبت بـ”صاحبة الهجرتين”.

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