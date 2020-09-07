صدور الأحكام النهائية بحق المتهمين بجريمة قتل جمال خاشقجي

أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، عن الأحكام النهائية التي صدرت عن النيابة العامة، بحق المتهمين في جريمة مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠

وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.

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وأضاف، "حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم. وفق صحيفة سبق السعودية

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.