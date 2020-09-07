الصحة: تعافي 886 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 768 إصابة.. ووفاة 26 شخصاً

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 297623 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 768 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 321456 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 4107 حالة.