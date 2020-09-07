أستاذ علم الأوبئة: السعودية تخطت ذروة جائحة كورونا

انحسار الفيروس مستمر منذ 17 يونيو..
كشف أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، عن أن المملكة تخطت ذروة إصابات كورونا، مشيرًا إلى انحسار وانخفاض مستمر للفيروس بالسعودية منذ 17 يونيو الماضي.
وذكر الدكتور الغامدي، عبر تويتر، أن الاتجاه الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة، في انحسار وانخفاض مستمر منذ تاريخ 17 يونيو 2020م.
ويعني كلام الدكتور الغامدي أن ذروة فيروس كورونا بالمملكة كانت يوم 17 يونيو؛ حيث اقتربت الأرقام المسجلة من حاجز الـ5 آلاف إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة بتاريخ 17 يونيو 2020، عدد إصابات كورونا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل (4919) حالة إصابة، بينما تم تسجيل (4267) إصابة في اليوم السابق عليه (16 يونيو 2020).
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل (895) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (320.827) حالة. كما تم تسجيل (756) حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى (296.598) حالة، كما تم تسجيل (32) حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى (4.081) حالة.
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