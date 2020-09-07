هيئة السوق المالية تفتح باب التسجيل لتأهيل الخريجين المتفوقين.. تعرف على الشروط والإجراءات

أعلنت هيئة السوق المالية فتح باب التسجيل لتأهيل الخريجين لمدة 12 شهرًا في تخصصات المالية والقانونية والمحاسبة والإدارة وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة شهرية.

وأوضحت هيئة سوق المال، عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية أنها تستهدف من خلال البرنامج التأهيل على رأس العمل والتطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى، وكذاك الحصول على الشهادات المهنية، وكذلك تنمية الجدارات الوظيفية ورفع مستوى المعرفة.

طريقة التقديم على برنامج تأهيل الخريجين من هيئة السوق المالية

وتتمثل طريقة التقديم في اختيار المتقدم للتخصص المناسب المتوافق مع مؤهلاته، ثم إنشاء سيرة ذاتية، وتعبئة الاستبيان الذي سيصل إلى المتقدمين عبر البريد الإلكتروني، إذ إن عدم تعبئة الاستبيان يعني استبعاد المتقدم، وفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن مدة البرنامج 12 شهرًا، ويقتصر التقديم على الحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المالية والقانونية والمحاسبة والإدارة وتقنية المعلومات.

ومن شروط التقدم لبرنامج تأهيل الخريجين: التفرع التام، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة البكالوريوس/الماجستير/الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة، وفقًا لهيئة السوق المالية.

وأن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن جيد جدًا أو ما يُعادله، وألا يزيد عمر المتقدم على 27 سنة ميلادية للحاصلين على بكالوريوس أي المولودي بعد 6 سبتمبر 1993 ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج وﻫﻮ مايو 2018م، وفقًا لهيئة السوق المالية.

ولا يزيد عمر الحاصلين على اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 30 سنة ﻣﻴﻼدﻳﺔ، أي اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﻌﺪ 06/09/1990 م ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج وﻫﻮ مايو 2019م، وفقًا لهيئة السوق المالية.

مزايا برنامج تأهيل الخريجين من هيئة السوق المالية

ومن المزايا التدريبية لبرنامج تأهيل الخريجين الذي أعلنته هيئة السوق المالية: تدريب على رأس العمل، وتدوير وظيفي، وتوجيه وإرشاد شخصي، وبرنامج وحلقات تدريب بداخلي، وحلقات تعريف ونقاش، ومشاركة في الاجتماعات، وتقديم عروض.

واشترطت هيئة السوق المالية شروطًا عدة لحصول المتدربين في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة الهيئة منها:

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1- تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك.

2- تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي.

3- اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1) حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

4- تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة؟

5- الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.

6- لالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

قيمة المكافآت الشهرية المقدمة من هيئة السوق المالية

ووفقًا لهيئة السوق المالية، يحل المتدرب الحاصل على درجة البكالوريوس مكافأة شهرية قدرها 8500 ريال، ويحصل المتدربون الحاصلون على درجة الماجستير أو درجة الدبلوم العالي على 11000 ريال.

ويتم تسجيل المتدربين في نظام التأمينات الاجتماعية، و تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، وحضور دورات تدريب داخل الهيئة، والتعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة، والتطوير الشخصي، واكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية، وفقًا لهيئة السوق المالية.

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