سطوا على 3 مستودعات بمكة واعتدوا على الحرس.. ضبط 11 باكستانيًّا سرقوا كابلات بـ2 مليون ريال

من مخالفي نظام الإقامة..
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 11 شخصًا، يحملون الجنسية الباكستانية، سرقوا كيابل كهربائية من ثلاثة مستودعات تقدر قيمتها بـ2 مليون ريال.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (أحد عشر شخصًا من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)، إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها.
وأضاف، أن الجناة قاموا بالاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من (2) مليون ريال.
وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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