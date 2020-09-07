«الجوازات» تعلن تمديد تأشيرات الخروج والعودة للوافدين داخل وخارج المملكة مجانًا

أعلنت الجوازات السعودية، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًّا لجميع الوافدين الموجودين داخل وخارج المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة ،وذلك دون مقابل مالي.

وأشارت الجوازات إلى أن التمديد سيتم للوافدين داخل المملكة حتى 30 سبتمبر 2020م، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًّا للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقاماتهم سارية الصلاحية، وذلك حتى 30 سبتمبر 2020م، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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