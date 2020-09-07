تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
أعلنت هيئة حقوق الإنسان، أنها رصدت 164 حالة انتهاك بجميع مناطق الممكلة، وحضرت 70 جلسة محاكمة، خلال العام المالي الماضي.
وقالت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان، نورة بنت محمد الحقباني، في بيان نشرته الهيئة، عبر حسابها على تويتر، إن الهيئة رصدت خلال العام المالي (1440- 1441هـ) 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك الحالات بحسب موضوعها؛ حيث شملت العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، بالإضافة إلى حالات أخرى متنوعة.
وأضافت أن الهيئة رصدت عددًا من المخالفات أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقًا لاختصاصاتها التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات.
وأشارت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات؛ لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.
وذكرت الحقباني أن الهيئة حضرت عدد من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية؛ حيث حضرت 70 جلسة محاكمة شملت 85 متهمين في قضايا أمنية، منهم 79 سعوديًّا و6 غير سعوديين، وتابعت الهيئة إجراءات المحاكمة؛ للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة.
اقرأ أيضًا:
حقوق الإنسان تشدد على 3 خطوات بخصوص حديثي الولادة
«حقوق الإنسان»: حظر نشر أو إنتاج مواد إعلامية تخاطب غريزة الطفل
كانت هذه تفاصيل خبر شملت الحماية من الإيذاء والصحة والرعاية والتعليم والعمل.. «حقوق الإنسان» ترصد 164 مخالفة خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.