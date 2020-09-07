من فئة (7) ريالات.. بالصور «مؤسسة البريد» تصدر بطاقة برائحة ورد الطائف

أصدرت مؤسسة البريد بطاقة بريدية برائحة ورد الطائف، إضافة إلى إصدار مجموعة طوابع تحمل صورًا وأسماء لأشهر خمس عشرة وردة من مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت مؤسسة البريد، عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة تشهد تطورًا في زراعة وإنتاج الورود والزهور ووصلت إلى مرحلة التصدير إلى دول الخليج والدول العربية وكذلك الدول الأوروبية، وتُقام مهرجانات ورود سنوية في عدة مدن وتستقطب الملايين من المهتمين ومحبي الورد كمهرجان الورد الطائفي في مدينة الطائف ومهرجان الورد والفاكهة في مدينة تبوك.

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يشار إلى أن البطاقة البريدية من فئة (7) ريالات، وأصدرت بتقنية جديدة برائحة الورد لتعكس مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الطوابع البريدية والتي تميز بها البريد السعودي منذ عشرات السنين.

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