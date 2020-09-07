«هدف» يطلق خدمة جديدة للتواصل مع العملاء عبر «واتساب».. إليك مميزاتها

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قناة تواصل جديدة مع عملائه؛ للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق (واتساب) من خلال الرقم (966920020301+).

وذكر صندوق (هدف)، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم (الواتساب) حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لجميع عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.

وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة؛ حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام و أوقات العمل الأحد إلى الخميس من الساعة (7:30) صباحًا الى (11:00) مساء، وإفادته.

وأضاف البيان، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.

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وجدد صندوق (هدف)، ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوافرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال (920020301) أو الموقع الإلكتروني (www.hrdf.org.sa) بالإضافة إلى خدمة الواتساب (966920020301+).

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