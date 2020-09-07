الجوازات: التمديد آليًّا وبلا مقابل لتأشيرات العمالة المنزلية والمهن التجارية خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات التمديد آليًّا ودون مقابل مالي، لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة، من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة، وكذلك للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال أغسطس الماضي.

وأشارت الجوازات، عبر تويتر، إلى أن التمديد لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة، من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة يتم وفقًا للآتي: لمن انتهت لهم فترة التمديد ليكون تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة الى تاريخ 30 سبتمبر 2020م، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وذكرت الجوازات أن التمديد آليًّا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 1 أغسطس 2020م، حتى 31 أغسطس 2020م، وذلك دون مقابل.

Advertisements

وأوضحت الجوازات أن التمديد لهم سيكون لمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.

اقرأ أيضًا:

تأشيرة الدخول والعودة ستنتهي وسداد الخدمة متوقف.. ما العمل؟ الجوازات السعودية توضح