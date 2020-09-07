بالفيديو.. «الشؤون البلدية» توضح آلية تصحيح رخصة النشاط التجاري

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات تصحيح الرخصة التجارية عبر منصة بلدي دون إلغائها.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، أن خطوات تصحيح الرخصة التجارية تبدأ بالدخول على منصة بلدي، ومن قائمة «خدمات بلدي» اختر «خدمات أنشطة الرخص التجارية».

ومن أيقونة خدمات رخص الأنشطة التجارية، اختر «تعديل رخصة تجارية» وستظهر لك جميع متطلبات الخدمة منها «خطوات التفديم، الاشتراطات والموافقات المطلوبة والموافقات الحكومية».

وقم بالضغط على مربع «الإقرار» بعد قراءة اتفاقية الاستخدام، ثم بدء الخدمة، ومن صفحة اختيار نوع الرخصة، قم بتحديد صفة مقدم الطلب وأدخل الرقم الخاص بالسجل التجاري، ثم اضغط استعراض، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

وستظهر لك جميع الرخص التجارية الخاصة بك، واختر منها الرخصة المراد تعديلها واضغط على زر «تعديل الطلب»، ستظهر لك صفحة بيانات المقدم والنشاط، ثم أدخل رقم جوالك للتحقق من اختياراتك ثم اضغط على زر «تحقق»، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

وبعد ذلك، قم بإدخال الرمز المرسل على جوالك، ثم اضغط على تأكيد لتصحيح رخصة نشاطك التجاري ثم التالي في الصفحة التالية، ستظهر بيانات الموقع الجغرافي، يمكنك من خلالها الاستعلام عن موقعك الجغرافي عبر برنامج الخرائط.

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واضغط «التالي» لتعبئة بيانات المحل واللوحات، وفي هذه المرحلة يمكنك حذف وإضافة اللوحات الخاصة بك، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة واضغط على «التالي»، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

وستنتقل إلى صفحة بيانات المرفقات، ثم برفع كل الملفات المطلوبة ثم اضغط التالي لحساب رسوم الخدمة، وأخيرًا اضغط على إرسال الطلب، وفقًا للفيديو الذي نشرته «الشؤون البلدية» لخطوات تصحيح الرخصة التجارية.

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