الموارد البشرية: عدم إلحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية السنة الحالية لن يؤثر على قبولهم العام المقبل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية النهارية، لن يؤثر على قبولهم العام المقبل بتلك المراكز.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، عبر حسابه على تويتر: «توضح وزارة الموارد البشرية، لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام؛ بسبب جائحة كورونا، أن ذلك لن يؤثر على قبولهم في العام المقبل».

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