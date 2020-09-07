تشمل الطرق والمياه.. «جامعة القصيم» تدعم 10 مشاريع بحثية بـ1.5 مليون ريال

أعلنت جامعة القصيم، تقديم (10) منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف المليون ريال، يقوم عليها 46 باحثًا، وذلك لخدمة التنمية بالمنطقة.

وذكر عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة، الدكتور منصور الشريدة، في بيان تم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني، أنه سيتم تقديم الدعم إلى (10) مشاريع بحثية يقوم عليها 46 باحثًا، بإجمالي دعم يصل إلى (1.517.865) ريال؛ وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة عدة مجالات حيوية؛ في مقدمتها مجال الطرق والنقل، ومجال المياه والبيئة، ومجال الإنتاج الحيواني ومجال وقاية النبات.

وقال الشريدة: إنه يقوم على تنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطبي البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.

وأضاف: أن هذه المنح البحثية يتم تقديمها لخدمة التنمية في المنطقة؛ حيث تم توجيهها إلى العديد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة؛ حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق منطقة القصيم، وفاعلية إعادة تدوير الأسفلت في رصف الطرق.

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وتابع: أن الأبحاث الخاصة بمجال المياه والبيئة تناقش طرق كشف التسريبات في شبكات إمدادات المياه واستراتيجيات الحد منها، وكذلك التسرب في خزانات المياه الاستراتيجية، وكذلك إدارة حماة الغسيل العكسي من خلال تطوير مواد ماصة جديدة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى بحث عن التقنية الخضراء لاستغلال رجيع محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم، وتقليل التلوث البيئي الناجم من عنابر الدواجن باستخدام تقنيات حديثة.

وأوضح الشريدة، أن الأبحاث تشمل مجال الإنتاج الحيواني؛ حيث تشمل المنحة بحثًا بعنوان (صورة العناصر النادرة في الأغنام والماعز في منطقة القصيم وعلاقتها بالحالة التناسلية ونظام الإدارة)، إضافة إلى بحث عن تعظيم إنتاجية الأغنام والماعز بتطبيق تقنيات التلقيح الصناعي والسونار وإنتاج التوائم من الأمهات مفردة الولادة، مشيرًا إلى أن العمادة دعمت بحثًا في مجال وقاية النبات أيضًا عن الإدارة المتكاملة الآمنة لأكاروس الغبير في نخيل التمر بمنطقة القصيم.

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