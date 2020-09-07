لتقليل الهدر وتوفير الجهد.. تطبيق نظام العمل عن بُعد بقسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف

أعلنت صحة الطائف، أن قسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف، بدأ الاستفادة من العمل عن بُعد، وذلك من خلال التواصل مع أطباء الاشعة بعد إجراء الأشعة للمرضى؛ حيث يتم التواصل معهم هاتفيًا وإبلاغهم بالدخول إلى برنامج AnyDesk، على جهاز الحاسوب؛ لمشاهدة الفحوصات والدخول على برنامج الملف الطبي الخاص بالمستشفى وتسجيل النتائج؛ ما يلغي الحاجة لحضورهم إلى المستشفى لكتابة التقارير.

جاء ذلك انطلاقًا من مبدأ استغلال الموارد وتقليل الهدر ولتوفير الجهد والاحتياج؛ لتغطية طبيب الأشعة بمستشفى الصحة النفسية أثناء تمتعه بإجازته وتأمين عمله من قبل المستشفيات الأخرى والتي كانت تطبق سابقًا.

وذكر رئيس قسم الأشعة الأستاذ متعب الجعيد، أن المستشفى عمل على الاستفادة من البرامج الافتراضية لجهاز الكمبيوتر لأرشفة الأشعة ومشاهدتها بدلًا مما كان معمول به سابقًا.

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وأشار إلى أنه يجري نسخ فحوصات الأشعة على USB من أجهزة الأشعة الثابتة والمتحركة لكونها حديثة ومتطورة ووضع الفحوصات المنسوخة على جهاز الكمبيوتر المخصص لذلك وحفظها برقم ملف المريض وأرشفتها فيHard Desk .

وبيّن أن فحوصات الأشعة تشاهد من قبل الطبيب لكونها بنفس خصائص التحكم بالصورة الموجودة على أجهزة الأشعة.

وقال الجعيد: بهذا المشروع نكون حققنا هدفنا في الاستغناء عن طباعة الأفلام نهائيًّا إضافة لأرشفة فحوصات المرضى وحفظها بـ Hard Desk والرجوع لها بأي وقت عند الحاجة لها وكتابة التقارير عن بُعد ودون تأخير أثناء الدوام الرسمي.