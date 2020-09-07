اجتماعي/ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 1,353 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر



الرياض 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1,353لغمًا منها 18لغمًا مضادة للأفراد، و277 لغما مضادة للدبابات، و 1,049 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 183,581 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

//انتهى//

15:57ت م

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