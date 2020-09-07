السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي أعضاء اللجنة التوجيهية الإشرافية للعام الدراسي 1442هـ



تبوك 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

التقى مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, أعضاء اللجنة التوجيهية الإشرافية للعام الدراسي 1442هـ .

واستعرض مدير التعليم خلال اللقاء ماتم إنجازه من مهام اللجنة بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة؛ أبرزها الإشراف العام على خطة العودة للدراسة للعام الدراسي 1442هـ ، وجاهزية منصة مدرستي، واستمرار المدارس في تفعيل المنصة، واكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكتب التعليم.

ونوه العُمري بالزيارات الميدانية التي قام بها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إلى عدد من مدارس منطقة تبوك أمس، واطلاعه على تجهيزات مركز الدعم والمساندة الرئيس في المعسكر الكشفي بتعليم تبوك لمنصة مدرستي وتوجيهات معاليه بأهمية المركز كنواة رئيسة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي, مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة.

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15:55ت م

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