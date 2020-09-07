السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يطلع على جهود إدارة تعليم المنطقة



الدمام 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي، وذلك خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بمقر الإمارة اليوم.

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- لاستمرارية العملية التعليمية، مؤكداً أهمية العمل على التحسين المستمر، والاستجابة الفاعلة لملاحظات أولياء الأمور ومستخدمي منصات التعليم عن بعد، مشيراً لمراعاة تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، والحرص على تحقيق الأهداف المرسومة لعملية التعليم عن بعد، بما يضمن إلمام الطلاب والطالبات بغايات العملية التعليمية.

وبين سموه أن جائحة

من جهته أعرب الدكتور الشلعان باسمه واسم منسوبي ومنسوبات قطاع التعليم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر للعملية التعليمية في المنطقة، موضحاً أن الإدارة تعمل على استلام عدد من المشروعات التعليمية في مختلف المحافظات وفق جداولها الزمنية المعتمدة.

// انتهى //

15:37ت م

0144



الدمام 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي، وذلك خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بمقر الإمارة اليوم.ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- لاستمرارية العملية التعليمية، مؤكداً أهمية العمل على التحسين المستمر، والاستجابة الفاعلة لملاحظات أولياء الأمور ومستخدمي منصات التعليم عن بعد، مشيراً لمراعاة تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، والحرص على تحقيق الأهداف المرسومة لعملية التعليم عن بعد، بما يضمن إلمام الطلاب والطالبات بغايات العملية التعليمية.وبين سموه أن جائحة كورونا المستجد فرضت مفاهيم جديدة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع التعليم، الذي استطاع بفضل ما هيأته له القيادة الرشيدة – أيدها الله- من إمكانيات، تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، مضيفاً أن الجهود المبذولة من الكوادر التعليمية والإدارية لإنجاح تجربة التعليم عن بعد، جهود مشكورة، وهي الركيزة الأساسية في إنجاح خطط وزارة التعليم في بناء جيل متمكن من المعارف والعلوم، متمنياً لمنسوبي القطاع التعليمي التوفيق في أداء رسالتهم.من جهته أعرب الدكتور الشلعان باسمه واسم منسوبي ومنسوبات قطاع التعليم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر للعملية التعليمية في المنطقة، موضحاً أن الإدارة تعمل على استلام عدد من المشروعات التعليمية في مختلف المحافظات وفق جداولها الزمنية المعتمدة.// انتهى //15:37ت م0144

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يطلع على جهود إدارة تعليم المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.