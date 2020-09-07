السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تصدر عددًا خاصًا من صحيفة "آفاق" عن التعلم الإلكتروني



أبها 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت جامعة الملك خالد ممثلة في صحيفتها "آفاق" عدداً خاصاً عن التعلم الإلكتروني، تم إخراجه وإتاحة نشره مع بداية العام الجامعي 1442هـ تزامنًا مع عودة طلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام، تناول أبرز الجهود من قبل الجهات المعنية والجامعة في ظل جائحة

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة حرصت على إصدار هذا العدد بداية العام الجامعي ليلخّص الجهود ويبرز الكثير من المبادرات والبرامج التي قدمتها وزارة التعليم والجامعة لضمان سير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توثيق هذا العدد للأحداث كلمة وصورة، خبرًا ومقالًا، مقدمًا شكره لفريق عمل صحيفة "آفاق" على هذا المنجز التوثيقي المهم لهذه المرحلة.

وأكد السلمي أن قطاع التعليم بالمملكة حوّل التحدي خلال جائحة كورونا إلى فرص استُثمرت لتعزيز التعليم وتقوية البنية التحتية، لافتًا النظر إلى أن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان سبّاقًا في توجيه مؤسسات التعليم الجامعي والعام إلى استثمار إمكانياتها التقنية والإدارية لمواجهة الجائحة دون أن تخسر أي مؤسسة مهمتها الأساسية "التعليم".

بدوره بيّن المشرف العام على صحيفة "آفاق" رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور علي بن شويل القرني أن الصحيفة حرصت على التركيز على "التعلم الإلكتروني" بتوجيه من معالي رئيس الجامعة، وذلك لمواكبة التحولات التي تعيشها الجامعة، والمجتمع التعليمي في المملكة تكيّفًا مع جائحة كورونا، مشيراً إلى اهتمام "آفاق" بموضوعات وقضايا الوطن وتفاعلها مع مناسباته.

// انتهى //

15:33ت م

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أبها 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأصدرت جامعة الملك خالد ممثلة في صحيفتها "آفاق" عدداً خاصاً عن التعلم الإلكتروني، تم إخراجه وإتاحة نشره مع بداية العام الجامعي 1442هـ تزامنًا مع عودة طلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام، تناول أبرز الجهود من قبل الجهات المعنية والجامعة في ظل جائحة كورونا وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة حرصت على إصدار هذا العدد بداية العام الجامعي ليلخّص الجهود ويبرز الكثير من المبادرات والبرامج التي قدمتها وزارة التعليم والجامعة لضمان سير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توثيق هذا العدد للأحداث كلمة وصورة، خبرًا ومقالًا، مقدمًا شكره لفريق عمل صحيفة "آفاق" على هذا المنجز التوثيقي المهم لهذه المرحلة.وأكد السلمي أن قطاع التعليم بالمملكة حوّل التحدي خلال جائحة كورونا إلى فرص استُثمرت لتعزيز التعليم وتقوية البنية التحتية، لافتًا النظر إلى أن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان سبّاقًا في توجيه مؤسسات التعليم الجامعي والعام إلى استثمار إمكانياتها التقنية والإدارية لمواجهة الجائحة دون أن تخسر أي مؤسسة مهمتها الأساسية "التعليم".بدوره بيّن المشرف العام على صحيفة "آفاق" رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور علي بن شويل القرني أن الصحيفة حرصت على التركيز على "التعلم الإلكتروني" بتوجيه من معالي رئيس الجامعة، وذلك لمواكبة التحولات التي تعيشها الجامعة، والمجتمع التعليمي في المملكة تكيّفًا مع جائحة كورونا، مشيراً إلى اهتمام "آفاق" بموضوعات وقضايا الوطن وتفاعلها مع مناسباته.// انتهى //15:33ت م0143

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