السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان



بريدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة المنطقة , اليوم , معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر وتطبيق المنهج السليم ، الذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والاستقرار ، وأن يعجل بزوال جائحة

من جانبه, قدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود وأعمال مباركة لخدمة أبناء المنطقة ، داعياً الله التوفيق والسداد لسموه.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

// انتهى //

15:25ت م

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بريدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة المنطقة , اليوم , معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزانوثمن سمو أمير منطقة القصيم الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر وتطبيق المنهج السليم ، الذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والاستقرار ، وأن يعجل بزوال جائحة كورونا عن الأمة.من جانبه, قدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود وأعمال مباركة لخدمة أبناء المنطقة ، داعياً الله التوفيق والسداد لسموه.حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //15:25ت م0138

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