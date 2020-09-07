السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة



بريدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة، على عرض لمؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة ياسر العجلان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.

وشاهد سموه معدل قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على مستوى المناطق وقياس معدل الرضا حسب القطاعات ومنها قطاع الأعمال والتجارة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وما حققته المنطقة في مجال تطوير أداء جميع الإدارات وفق مؤشرات قياس.

وحث الأمير فيصل بن مشعل على مضاعفة الجهود في ظل جائحة

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بمواصلة تقييم الأداء ومراجعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية ، مشيداً بتطور أداء الموظفين وإخلاصهم في إنجاز مهامهم وتنمية قدراتهم ومثابرتهم في تطوير الأداء ، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الالكترونية.

ونوه سموه بما وفرته القيادة -رعاها الله- لمتطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بجميع أنحاء المملكة، رغم تداعيات جائحة كورونا، مهيباً بالجميع بالعمل على تحقيق الطموحات برفع الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل وفق خطط استراتيجية استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا الاستثنائية، مشددًا على أهمية استثمار الموارد التعاونية المتاحة من قبل المنشآت الحكومية وأفراد المجتمع بالمنطقة.

// انتهى //

15:19ت م

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بريدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة، على عرض لمؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة ياسر العجلان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.وشاهد سموه معدل قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على مستوى المناطق وقياس معدل الرضا حسب القطاعات ومنها قطاع الأعمال والتجارة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وما حققته المنطقة في مجال تطوير أداء جميع الإدارات وفق مؤشرات قياس.وحث الأمير فيصل بن مشعل على مضاعفة الجهود في ظل جائحة كورونا ومسابقة الزمن لتحقيق التميز ومتابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم، لتحقيق أهداف الخطة التنموية للمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق مؤشرات القياس المعتمدة, وكذلك أهمية متابعة ومراقبة رفع كفاءة الأداء، منوهاً بالنتائج التي حققتها مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية التابعة لإمارة القصيم وفق أولوية الاحتياجات، وتطوير بنية الخدمات الرقمية والتعاملات الالكترونية في عدة مجالات خدمية.ووجه سمو أمير منطقة القصيم بمواصلة تقييم الأداء ومراجعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية ، مشيداً بتطور أداء الموظفين وإخلاصهم في إنجاز مهامهم وتنمية قدراتهم ومثابرتهم في تطوير الأداء ، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الالكترونية.ونوه سموه بما وفرته القيادة -رعاها الله- لمتطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بجميع أنحاء المملكة، رغم تداعيات جائحة كورونا، مهيباً بالجميع بالعمل على تحقيق الطموحات برفع الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل وفق خطط استراتيجية استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا الاستثنائية، مشددًا على أهمية استثمار الموارد التعاونية المتاحة من قبل المنشآت الحكومية وأفراد المجتمع بالمنطقة.// انتهى //15:19ت م0134

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