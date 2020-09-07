

الدمام 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

اختتمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، المعرض التعريفي لمشروع وقف جامع ومركز إكرام الموتي الجديد بالدمام، الذي تشرف عليه بر الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة .

وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن هذا المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة 60 ألف متر مربع يضم جامعاً يتسع لـ 5000 مصل، إضافة إلى مغسلة موتى تستوعب 24 جنازة في وقت واحد ومواقف سيارات تستوعب 700 سيارة ، منوهاً إلى أن أمانة الشرقية خصصت أرضاً إضافية للمشروع بمساحة 232 ألف متر مربع.

// انتهى//

15:14ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ بر الشرقية يختتم المعرض التعريفي لمشروع وقف جامع ومركز إكرام الموتى بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.