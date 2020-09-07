السعودية اليوم / الكويت تسجل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت أنه تم شفاء 516 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 81037 حالة.

// انتهى //

15:08ت م

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الكويت 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90387 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة.وأوضحت أنه تم شفاء 516 إصابة من فيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 81037 حالة.// انتهى //15:08ت م0130

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