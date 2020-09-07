السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على مشروع تطوير منتزه الملك فهد



نجران19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على مشروع تطوير منتزه الملك فهد لزيادة إيجاد عناصر الجذب السياحي والترفيهي والتجاري وإيجاد عوائد استثمارية جيدة للمنطقة .

وشاهد سموه خلال لقائه اليوم أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان يرافقه مدير إدارة تحديد الرؤية بأمانة المنطقة المهندس ملحف آل حيدر , عرضاً مرئياً لمخطط تطوير منتزه الملك فهد الذي اشتمل على المحافظة على ما هو قائم من الحدائق وزيادتها بالإضافة إلى إنشاء ممر مشاة بطول 3 كيلومترات ومركز تجاري للمنتزه وفندق تراثي وحديقة مائية وحديقة حيوان وبوليفارد تجاري .//انتهى//

14:57ت م

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