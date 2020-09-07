

نجران 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، كلمة عبر الاتصال المرئي، لمديري ومشرفي التعليم بالمنطقة، وقادة مدارس البنين والبنات، بمناسبة بدء الدراسة الفعلية عبر منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد.

وأعرب سموه في بداية كلمته ، باسم أهالي المنطقة، عن عظيم الشكر للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على ما اتخذته من إجراءات، أدت إلى تطويع أقسى وأصعب الظروف من أجل أبناء وبنات الوطن، ومن ذلك إقرار التعليم عن بعد، وسط هذه الجائحة، كما شكر معالي وزير التعليم، ومنسوبي التعليم بالمنطقة، على ما يقدمونه لرفعة الوطن، ونماء مستقبله، من خلال الاستثمار في أغلى ثروات الوطن، أبنائه وبناته.

وحثّ سموه على ضرورة تعزيز التواصل مع أسر الطلاب والطالبات، وأداء هذه الرسالة العظيمة بكل أمانة وصدق وإخلاص، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني، وصون اللحمة الوطنية التي يتمتع بها أبناء الوطن، بالتمسك بالدين السمح، والالتفاف تحت ولاة الأمر ـ أعزهم الله ـ، والالتزام بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية.

وأكد سمو أمير المنطقة أن وجود المعوقات في أمر مستحدث يعد طبيعيًّا، وسط ما تحدث عنه بعض الطلاب وأولياء الأمور من ملاحظات على المنصة، مؤكدًا سموه أن همّة وعزيمة منسوبي التعليم قادرة على تجاوز كل المعوقات والتغلب على جميع التحديات.

من جهته، عبّر مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، باسم منسوبي التعليم، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، على حرصه ومتابعته لإتمام عملية التعليم بالمنطقة، منذ بدء الاستعداد للعام الدراسي، مؤكدًا أن توجيهات سموه وسام ودرع يتسلحون به للانطلاق نحو عام دراسي مليء بالكفاح والنجاح.

وأوضح العتيبي أن وزارة التعليم لم تأل جهدًا لأداء رسالتها لأبناء وبنات الوطن، رغم كل الظروف، واعدًا زملاءه ببذل قصارى الجهود، وبمستوى عالٍ من المسؤولية، لتقديم أرقى الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات، وتذليل كل الصعوبات أمام ولاة أمورهم.

//انتهى//

14:47ت م

0118





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يحث منسوبي التعليم بالمنطقة على ضرورة تعزيز التواصل مع أسر الطلاب والطالبات، وأداء رسالتهم العظيمة بكل أمانة وإخلاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.