شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تسجيل 768 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في السعودية 4.107 حالة.

Advertisements ولفتت الوزارة إلى تسجيل 768 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 321.456 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 886 حالة شفاء جديدة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في المملكة 297.623 حالة

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