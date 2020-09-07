شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السجن لمدة 124 سنة لمدانين بقتل جمال خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي للنيابه العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن/ جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي -رحمه الله- .

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانيه اشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠

وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد انهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي،حيث قضت الاحكام بالسجن ٢٠ عاماً على خمسه من المدانيين حيال كل فرد منهم ، وثلاثه من المدانيين باحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ، وأضاف المتحدث ان هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية