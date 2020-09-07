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سلطنة عمان تستأنف الرحلات الدولية مطلع أكتوبر
رحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية لوجهات محـددة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت سلطنة عمان عودة الرحلات الدولية في الأول من أكتوبر على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحـددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.
تعليق الرحلات الدولية في عمان
ومنذ إغلاق مطار مسقط الدولي في 29 مارس الماضي اقتصرت العمليات التشغيلية للطيران العماني على الرحلات الداخلية المجدولة إلى خصب بمحافظة مسندم، والرحلات العارضة لنقل المواطنين إلى أرض السلطنة وإعادة المقيمين الراغبين في العودة إلى مسقط رأسهم، علاوة على تشغيل رحلات خاصة للشحن الجوي لجلب المعدات الطبية والمواد التموينية الغذائية، لسد احتياجات مختلف القطاعات الحيوية، والاستفادة القصوى من المساحة المتوفرة للشحن في الرحلات العارضة.
صيانة المطارات
وخلال فترة تعليق حركة الطيران في مطارات عُمان، واصل الناقل الوطني، مهام عمليات الصيانة والإدامة لأسطول طائراته وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان الحفاظ على جميع الطائرات، وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعداداً للعودة إلى الخدمة، حيث نفذ فريق العمل من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرة العالية على الطائرات الرابضة في أماكنها على الأرض برامج الصيانة الوقائية الدقيقة لضمان التخزين المتقن لكافة أنظمة الطائرات، وأنجز كافة عمليات الصيانة الرئيسية وغير الرئيسية على قطع أسطوله، بالإضافة إلى خضوع البعض منها لعملية تجديد المقصورات الداخلية.
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