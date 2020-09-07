تعرف على دنج النحل وفوائده المدهشة للجسم

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

النحل، رغم صغر حجمه، مسؤول عن الحفاظ على العديد من النظم البيئية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن منتجاته لها فوائد عظيمة للإنسان وأحد هذه المنتجات هو دنج النحل.

ما هو دنج النحل؟

هو عبارة عن مادة صمغية يصنعها النحل لملء الشقوق ودعم خلايا النحل، ويتم جمع مادتها من الأشجار وخلطها مع الشمع وحبوب اللقاح لتكوين مادة لزجة لتدعم بناء الخلية ولهذا السبب يُعرف أيضًا باسم غراء النحل.

ما الذي يجعل دنج النحل مميزًا؟

من حيث الشكل فهو أسمك من العسل لكنه ليس بنفس سماكة شمع العسل، ونظرًا لأنه مصنوع من مكونات مختلفة، فإن تركيبته الكيميائية وما يترتب عليها من تغذية تكون فريدة من نوعها.

يحتوي الدنج على أكثر من 300 مركب كيميائي تختلف حسب المنطقة الجغرافية، ويعتبر أفضل بكثير من المضادات الحيوية الصيدلانية بفضل هذه الاختلافات وذلك لأن البكتيريا لا يمكنها أن تتكيف بسهولة مع الاختلافات في دنج النحل لتطوير المقاومة.

8 فوائد مدهشة لاستخدام دنج النحل:

1- علاج التهاب اللوزتين

يتميز الدنج بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، وقد تم العثور فيه على مركبات الفلافونويد بينوسيمبرين والغالانين الفعالة بشكل خاص ضد البكتيريا العقدية المسؤولة عن التهاب الحلق، ويمكن وضعه موضعيًا على مكان الألم للتخفيف من التورم الناتج عن التهاب اللوزتين.

وهو يعالج كذلك التهاب البلعوم؛ حيث يعمل على تهدئة الألم وتقليل التورم.

2- علاج السرطان

يحتوي الدنج على بروتين VEGF الذي يحفز تكوين أوعية دموية جديدة، وعند وجود خلايا غير طبيعية مثل السرطان تتكاثر الخلايا غير الطبيعية بمعدل أسرع من الخلايا السليمة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2009 لتأثيرات منتجات النحل على VEGF أن الدنج فعال في إعاقة نمو الخلايا السرطانية، ووجدت العديد من الدراسات التي أجريت على أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية أن الدنج له تأثير سام على هذه الخلايا.

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3- أمراض الأسنان

فمك موطن لعدد لا يحصى من البكتيريا، معظمها مفيد وحيوي لعملية الهضم، وقد نُشرت دراسة في مجلة North American Journal of Medical Science جاء فيها أن الدنج له تطبيقات متعددة في طب الأسنان، ويمكن استخدامه بشكل فعال كمنتج لنظافة الفم وعلاج داء المبيضات الفموي، والتهاب الفم، وفي ذلك فإن الدنج الهندي هو أفضل الأنواع وقد لوحظ أنه أكثر فاعلية من الأدوية المضادة المستخدمة بشكل روتيني.

4- مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

عند مزج دنج النحل بالأعشاب العلاجية فإنه يمنع ظهور التهابات الجهاز التنفسي.

5- علاج الفطريات

بالإضافة إلى خصائص الدنج المضادة للبكتيريا والفيروسات، فإنه يقتل الفطريات، بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد والفينولات.

6- مكافحة أمراض الجهاز الهضمي

يدعم الدنج بشكل عام جهاز المناعة ويساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي، وقد ثبت أنه فعال للغاية في منع انتشار سرطان القولون والمستقيم كما يعمل على دعم بطانة المعدة والأمعاء لتخفيف وشفاء الانزعاج الناتج عن قرحة المعدة والتهاب القولون.

7- علاج القرح

تحدث قروح البرد بسبب فيروس الهربس (HSV-1) وتمنع مركبات الفلافونويد الكريسين والكايمبفيرول الموجودة في الدنج انتشار الفيروس.

8- صحة البشرة

يُقال إن الملكة كليوباترا استخدمته للحفاظ على بشرتها مع خلطه بزيت الزيتون البكر، كما تستخدمه شركات مستحضرات التجميل السائدة وتضيفه إلى المستحضرات والمقويات للبشرة، حيث يغذي الجلد والشعر من الجذور كما يحفز نمو الشعر ويزيل حب الشباب والدمامل ويشفي الطفح الجلدي.

ومن ضمن الفوائد الأخرى لـ دنج النحل: استخدامه كمرهم للجروح والحروق وإزالة البثور وعلاج الطفيليات والسيطرة على مستويات سكر الدم.





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