احذر من رسالة كود التعطيل على WhatsApp 

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

مع أكثر من ملياري مستخدم نشط، يعد WhatsApp بلا شك أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبيةً حول العالم؛ لذلك فمن المنطقي أن يكون مستهدفًا من قِبل المتسللين، وآخر حيلهم هي رسالة كود التعطيل Crash Code.

ومن المثير للقلق أن كود التعطل يمكن أن يتسبب في تعطل تطبيقك إلى أجل غير مسمى، ويبدو أن الحل الوحيد هو حذف التطبيق وإعادة تثبيته بالكامل، مع الحيلولة دون وصولك إلى سجل دردشة WhatsApp بالكامل.

وقد أبلغ موقع WABetaInfo المتخصص في رصد مميزات وتحديثات وأعطال واتساب لأول مرة عن كود التعطيل بعد أن اشتكى منه العديد من المستخدمين.

وأوضح: قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوي على العديد من الأحرف الغريبة، إذا قرأتها بالكامل ستجد أن لا معنى لها لكن WhatsApp قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة.

وتابع: أحيانًا يتعذر على واتساب عرض الرسالة تمامًا؛ لأن هيكلها غريب جدًا، ويؤدي الجمع بين هذه الأحرف إلى خلق حالة يتعذر فيها على التطبيق معالجة الرسالة، مما يؤدي إلى حدوث تعطيل لانهائي.

وأضاف: التعطيل اللانهائي يعني أنه عند فتح واتساب ستجده في حالة تجمُد وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل.

حماية حساب WhatsApp من كود التعطيل:

ووفقًا لـ WABetaInfo، فإن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية حسابك.

وقال راي والش، خبير الخصوصية الرقمية في ProPrivacy: للمساعدة في حماية حسابك، انتقل إلى الإعدادات settings لتغيير خيار: من يمكنه إضافتي إلى المجموعات؟ Who can add me to groups وغيره من الجميع Everyone إلى جهات الاتصال الخاصة بي My Contacts؛ لأن هذا سيقلل من مخاطر فرص إرسال الرسالة الخبيثة لك.

كيف تتصرف إذا فاجأتك رسالة كود التعطيل؟

وتابع: يُنصح أي شخص يكتشف أنه تلقى رسالة تحتوي على سلسلة طويلة من الأحرف العشوائية بتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web؛ لحظر المرسل وحذف الرسالة.

وأضاف: بعد ذلك قم بتغيير إعدادات خصوصية المجموعات groups privacy واختر جهات الاتصال الخاصة بي My Contacts أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء My Contacts except.

واختتم قائلًا: من المهم أن تقوم بعد ذلك بمسح التطبيق ثم تنزيله وإعادة تثبيته لحل المشكلة.



