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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم 00966920020301 ويتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم "الواتساب" حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.
وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة، حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام وأوقات العمل من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحًا حتى 11:00 مساءً وإفادته.
وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.
وجدد "هدف" ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوفرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال 920020301 أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa، بالإضافة إلى خدمة الواتساب 00966920020301.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
"هدف" يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر "واتساب"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-07
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم 00966920020301 ويتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم "الواتساب" حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.
وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة، حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام وأوقات العمل من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحًا حتى 11:00 مساءً وإفادته.
وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.
وجدد "هدف" ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوفرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال 920020301 أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa، بالإضافة إلى خدمة الواتساب 00966920020301.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
03:18 PM
لاستقبال استفسارات وملاحظات العملاء حول البرامج والخدمات
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم 00966920020301 ويتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم "الواتساب" حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.
وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة، حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام وأوقات العمل من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحًا حتى 11:00 مساءً وإفادته.
وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.
وجدد "هدف" ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوفرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال 920020301 أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa، بالإضافة إلى خدمة الواتساب 00966920020301.
، "هدف" يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر "واتساب" ،
المصدر : الخليج 365
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