محمد بن مسعود - الدمام - يختص بتأشيرة الخروج والعودة ومن انتهت إقامتهم وهم ببلادهم أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط. وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية. كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م . المديرية العامة للجوازات المديرية العامة للجوازات إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07 أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط. وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية. Advertisements كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م . 07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 02:53 PM اخر تعديل 07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 03:52 PM يختص بتأشيرة الخروج والعودة ومن انتهت إقامتهم وهم ببلادهم يختص بتأشيرة الخروج والعودة ومن انتهت إقامتهم وهم ببلادهم أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط. وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية. كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م . ، إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة ،

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