السعودية | المسرح الوطني يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التأليف المسرحي”

المناطق - واس

أعلن المسرح الوطني عن نتائج مسابقة “التأليف المسرحي” التي أطلقها في اليوم العالمي للمسرح تحت مظلة شعار “الثقافة في العزلة” ضمن فعاليات ثقافية متنوعة نظمتها وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية.

واشتملت المسابقة المسرحية على مسارين؛ الأول للنصوص المسرحية التي تعتمد على الحوار والأداء الحركي والسجال بين الممثلين، والمسار الثاني مخصص لنصوص مسرحيات الأطفال. وسيمنح الفائزين في المسارين جوائز يبلغ مجموعها 360 ألف ريال حيث يحصل الفائز الأول في كل مسار على 70 ألف ريال، و50 ألف ريال لصاحبي المركز الثاني، ويحصل الفائزين بالمركز الثالث على 30 ألف ريال لكل منهما، و20 ألف ريال لصاحبي المركز الرابع، فيما ينال الفايز الخامس في كل مسار على 10 آلاف ريال.

وفاز بجوائز مسار النصوص المسرحية كل من: الكاتب ياسر علي آل حسن بالمركز الأول عن نصه “تحت الأنقاض”، وجاء في المركز الثاني نص “ديدرا” للكاتبة سهام صالح العبودي، وثالثاً “ورقة التوت” للكاتب سامي عبداللطيف الجمعان، ونص “ضوء” للكاتب فهد ردة الحارثي بالمركز الرابع، فيما حل نص “نوارس أيوب” للكاتب عباس الحايك في المركز الخامس.

وفي المسار الثاني المخصص لنصوص مسرحيات الأطفال، فاز نص “جنود البستان” للكاتب حسن مبارك الربيح بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني نص “الكوز.. مركوز” للكاتب عبدالباقي البخيت، وحصد الكاتب علي مبارك زيد جائزة المركز الثالث عن نصه “هدر- نايت”، تلاه في المركز الرابع نص “السوق الشعبي” للكاتب طلال عبدالرحيم لبان، وحل خامساً نص “حراس الحقول” للكاتبة منيرة عبدالعزيز الخشرم.

يذكر أن المسابقة تجسد التزام المسرح الوطني التابع لوزارة الثقافة بدعم المبدعين السعوديين في مجال الكتابة لإثراء المكتبة المسرحية السعودية بنصوص ملهمة ومتنوعة وجاهزة للتنفيذ، وذلك ضمن مشروع شامل لتطوير المسرح السعودي بمختلف تخصصاته في جميع مناطق المملكة.