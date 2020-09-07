شكرا لقرائتكم خبر عن قيود كورونا تفاقم أزمة العالقين في مطارات ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
وتم منع نحو 50 ماليزيا وصلوا على متن رحلة جوية من لندن من مغادرة المطار، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد ارتباك واضح بين المسؤولين حول ما إذا كان الحظر يشمل الماليزيين القادمين من الدول المدرجة في القائمة السوداء.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سوف تمنع الوافدين، بما في ذلك حاملي تأشيرات العمل طويلة الأجل، من البلدان التي سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر قيود كورونا تفاقم أزمة العالقين في مطارات ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.