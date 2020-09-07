شكرا لقرائتكم خبر عن قيود كورونا تفاقم أزمة العالقين في مطارات ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

تقطعت السبل بالعشرات من الماليزيين في مطار كوالالمبور الدولي اليوم الاثنين بعد فرض حظر على استقبال الوافدين من 23 دولة.

وتم منع نحو 50 ماليزيا وصلوا على متن رحلة جوية من لندن من مغادرة المطار، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد ارتباك واضح بين المسؤولين حول ما إذا كان الحظر يشمل الماليزيين القادمين من الدول المدرجة في القائمة السوداء.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سوف تمنع الوافدين، بما في ذلك حاملي تأشيرات العمل طويلة الأجل، من البلدان التي سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا .