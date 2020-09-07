شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاكات التركية الإيرانية على طاولة مندوبو الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في اجتماع الدورة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وأوضح الأمين العام المساعد السفير حسام زكي في تصريح له اليوم أن اجتماعات المندوبين الدائمين ستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.
وقال إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عدداً من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، كما سيتم بحث موضوعات اجتماعية وصحية، ومن بينها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة ( كوفيد -19 ).
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