شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يُعلن غداً الفائزين بجائزة مكة للتميز والان نبدء بالتفاصيل
وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية ، في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة، أو كان عملاً جماعيًا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.
وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي : التميز في خدمات الحج والعمرة ، والتميز الإداري ، والتميز الاقتصادي ، والتميز الثقافي ، والتميز الاجتماعي ، والتميز العمراني .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد الفيصل يُعلن غداً الفائزين بجائزة مكة للتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.