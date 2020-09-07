شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يُعلن غداً الفائزين بجائزة مكة للتميز والان نبدء بالتفاصيل

يُعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠ هـ .

وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية ، في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة، أو كان عملاً جماعيًا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة التسعة وهي : التميز في خدمات الحج والعمرة ، والتميز الإداري ، والتميز الاقتصادي ، والتميز الثقافي ، والتميز الاجتماعي ، والتميز العمراني .