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الملك سلمان وبوتين يستعرضان هاتفيًا جهود دول العشرين للتغلب على كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، لفخامته حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً – حفظه الله – على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.
من جهته، أشاد فخامة الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيراً إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.
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