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شكرا لقرائتكم 442 طالبًا وطالبة في كلية المسجد النبوي يواصلون الدراسة عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
442 طالبًا وطالبة في كلية المسجد النبوي يواصلون الدراسة عن بعد
متابعات الخليج 365 - واس
بدأ الدارسون في كلية المسجد النبوي أمس في العملية التعليمية – عن بعد – فيما تم قبول ٤٤٢ طالباً وطالبة من المتقدمين للدراسة في الكلية للفصل الدراسي الأول لهذا العام ١٤٤٢هـ.
تطبيق الإجراءات الاحترازية
واعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بدء الدراسة في الكلية هذا العام عن بعد, نظراً للظروف الصحية وعملاً بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى بالفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين.
كلية المسجد النبوي تعتمد تطبيق zoom
وأوضح عميد كلية المسجد النبوي الدكتور عايد اليوبي أن وحدة التقنية في الكلية أعدت نظاماً تفاعلياً عبر موقع إلكتروني يتيح للطالب استعراض جدوله الدراسي, ومتابعة البثّ المباشر للمحاضرات عبر فصول افتراضية ببرنامج “zoom”، إضافة إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من تقديم المادة ببث مباشر داخل فصل افتراضي تفاعلي، والتواصل مع الطلاب إلكترونياً.
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