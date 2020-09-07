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هدف يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”
متابعات الخليج 365 - الرياض
استمرارًا في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل الفوري مع استفساراتهم وملاحظاتهم؛ أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق “واتساب” من خلال الرقم 96692002030+.
ويتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم “الواتساب” حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.
وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة، حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام و أوقات العمل الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 11:00 مساء، وإفادته.
وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.
وجدد “هدف” ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوفرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال 920020301 أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa
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