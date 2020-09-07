stc تطلق سياسة جديدة للعمل عن بُعد بشكل دائم

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت stc اعتماد سياسة للتوسع في العمل عن بعد لتشمل جميع الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة مهامهم بالعمل دون الحضور إلى مقرات الشركة، مشيرةً إلى أن سياسة العمل عن بعد انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات ضمن استراتيجية الشركة “تجرأ” لتعزيز التحول الرقمي للوصول إلى تجربة موظف فريدة وخلق بيئة عمل متميزة.

وبدأت stc اعتماد العمل عن بعد في العام 2017، ضمن مسارات رقمنة خدماتها بواقع 3 أيام في الشهر كأحد المزايا التي يتمتع بها موظفيها، لخلق مرونة أكبر في تسيير العمل والاعتماد على الحلول الرقمية وكان لذلك الأثر الأكبر على استعداد جميع موظفي الشركة للعمل عن بعد والتعامل مع التطبيقات المختلفة لتسيير الأعمال ومواجهة جائحة كورونا بفعالية.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة ستواصل استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي بالانسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن توجه الشركة الاستراتيجي برقمنة أعمالها في وقت مبكر أثبت نجاحه، إذ واصلت الشركة تقديم خدماتها بنسبة 100% عبر منصة my stc الرقمية بما في ذلك خدمات بيع الأجهزة وتوصيلها للمنازل، بالرغم من تضاعف الطلب على الخدمات إلى نحو عشرة أضعاف.

وبالنظر إلى الأرقام الإيجابية لإنتاجية الموظفين خلال تطبيق سياسة العمل عن بُعد أثناء جائحة كورونا، قررت stc التوسع في تمكين نسبة أكبر من الموظفين من العمل عن بعد ليكون بشكل دائم، مما يضيف ميزة المرونة في العمل لتعزيز الإنتاجية وخلق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ويساعد الموظف على الشعور بالرضا الوظيفي، كما يسهل استقطاب الكفاءات من أي مكان في المملكة دون التقيّد بالمنطقة الجغرافية.

هذا وقد أعلنت في وقت سابق العديد من الشركات العالمية الكبرى أنها أتاحت لموظفيها العمل عن بعد كغوغل وتويتر وفيسبوك مما يجعل stc من أوائل الشركات التي بادرت بتبني العمل عن بعد في المنطقة. وتتبوأ stc اليوم مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم لتكون ضمن أفضل 50 شركة رقمية عالمياً، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة، إضافة إلى اختيارها مؤخراً كأقوى شركة اتصالات في الشرق الأوسط وفق تصنيف المجلة نفسها.

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