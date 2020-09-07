هدف تطلق قناة اتصال جديدة عبر تطبيق واتساب للتفاعل الفوري

يواصل صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” تطوير خدماته التي يقدمها للمستفيدين، وقد اطلق مؤخرًا قناة اتصال جديدة للتفاعل الفوري مع استفسارات وملاحظات المستفيدين وذلك عبر تطبيق واتساب للمراسلات الفورية، لتكون قناة تواصل مباشرة مع عملاء هدف، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ومعالجة فورية للصعوبات والتحديات ، وحدد الصندوق رقمً خاصًا على واتساب.

هدف وقناة تواصل عبر واتساب

رقم الواتساب للتواصل مع هدف

وقد خصص صندوق تنمية الموارد البشرية رقمًا لتطبيق واتساب للمراسلات الفورية للتواصل المباشر والفوري مع البرنامج عبر الرقم التالي: 96692002030+.

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ويسعى الصندوق عبر هذا الرقم إلى:

استقبال استفسارات وملاحظات العملاء حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه.

مساعدة العملاء في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.

وتتميز الخدمة الجديدة بسهولة الاستخدام بكل يسر والاستفادة منها بسرعة، حيث يمكن للعميل كتابة استفساره وارساله، وسيتلقى فريق خدمة العملاء الرسالة ويتولى التعامل مع ما ورد من طلبات للعميل خلال أيام وأوقات العمل التي تبدأ من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 11:00 مساء، وإفادته بنتيجة طلبه أو استفساره .

قنوات تواصل أخرى

وجدد هدف التذكير بقنوات التواصل الأخرى وترحيبه باستقبال الاستفسارات والملاحظات من عملائه، وذلك عبر قنوات التواصل التالية

حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care.

رقم مركز الاتصال 920020301 .

الموقع الإلكتروني hrdf.org.sa

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