تطبيق تيمز مايكرو سوفت للتعليم عن بعد.. رابط تحميل وطريقة استخدام…

مع بداية الاسبوع الثاني لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ في المملكة العربية السعودية، عن طريق التعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي في المنزل، وفي ظل التحديات التي واجهها الطلبة في هذا النظام التقني الجديد، كشفت وزارة التعليم ولاستمرار العملية التعليمية عن بُعد، عن آلية دخول الطلاب والطالبات إلى تطبيق تيمزللتعليم عن بُعد من مايكرو سوفت، واوضحت أن هذا التطبيق أحد الخيارات التي أتاحتها الوزارة إلى جانب قنوات عين، ومنصة مدرستي، بهدف ضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد.

تطبيق تيمز مايكرو سوفت

تيمز خيار بديل لمنصة مدرستي

وقالت بهذا الصدد متحدثة التعليم ابتسام الشهري: “واجهنا اليوم تحديات كبيره لنظام تقني جديد، وهناك تحديات أخرى سوف نتغلب عليها، ومن الضروري دخول أولياء الأمور على المنصات الإلكترونية وضبط ترددات قنوات عين التعليمية في حال وجود مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي، حيث وفرت الوزارة عدة خيارات لاستمرار عملية التعليم في ظل جائحة كورونا”.

ومن جهته نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أكد على أهمية استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، ودعم وتعاون الأسرة وأولياء الأمور مع أبنائهم، وذلك من خلال الاستفادة من البدائل المتاحة من قنوات عين، وتيمز .

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تحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز وطريقة الاستخدام

وفي ظل التحديات التي واجهتها منصة مدرستي والمشاكل التي واجهها بعض الطلبة فيالتعامل معها، شددت وزارة التعليم على أهمية وضرورة تحميل الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، لتطبيق مايكروسوفت تيمز من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي، ونوهت إلى أن تطبيق تيمز يعد أحد البدائل المتاحة لمنصة مدرستي التعليمية، كما أن المنصة توفر الكثير من الخدمات المميزة التي سوف يحصل عليها الطالب والمعلم في حال استخدامها، ويتميز البرنامج بسهولة الاستخدام.

رابط وطريقة استخدام تطبيق تيمز

يمكن للطلبة والمعلمين بعد تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي :تطبيق تيمز استخدامه بكل سهولة ويسر عبر الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد.

ثم اختيار نوع الحساب.

ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

ثم إدخال كلمة السر.

ثم اتباع التعليمات للدخول للفصول الافتراضية.

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