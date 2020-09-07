، "مانشستر سيتي" يعلن إصابة "محرز" و"لابورت" بفيروس كورونا ،

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.
وأكد سيتي في بيان، أن اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.
وقال النادي: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفًا: "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" شكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على "تويتر"، وكتب في حسابه الرسمي: "أنا بخير. احذروا جميعًا واعتنوا بأنفسكم".
وحذا لابورت حذو زميله بعد دقائق، وكتب: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبًا. اعتنوا بأنفسكم".
يذكر أن أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري.فيروس كورونا الجديد
"مانشستر سيتي" يعلن إصابة "محرز" و"لابورت" بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-07
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.
وأكد سيتي في بيان، أن اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.
وقال النادي: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفًا: "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" شكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على "تويتر"، وكتب في حسابه الرسمي: "أنا بخير. احذروا جميعًا واعتنوا بأنفسكم".
وحذا لابورت حذو زميله بعد دقائق، وكتب: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبًا. اعتنوا بأنفسكم".
يذكر أن أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
02:08 PM
النادي: لم تظهر عليهما أي أعراض ويخضعان للعزل وفقًا للقواعد
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.
وأكد سيتي في بيان، أن اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.
وقال النادي: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفًا: "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" شكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على "تويتر"، وكتب في حسابه الرسمي: "أنا بخير. احذروا جميعًا واعتنوا بأنفسكم".
وحذا لابورت حذو زميله بعد دقائق، وكتب: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبًا. اعتنوا بأنفسكم".
يذكر أن أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري.
، "مانشستر سيتي" يعلن إصابة "محرز" و"لابورت" بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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